Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos, e deixou o mundo das artes do espetáculo de luto. As homenagens sucedem-se e no programa da manhã da SIC estiveram várias caras conhecidas a recordar a atriz. Todos eles realçam o amor que ele dedicava à família, aos projetos que abraçava e também aos amigos, para quem estava sempre presente.

Joana Figueira, também atriz e amiga de longa data, reconheceu que lhe era difícil falar sobre Maria João Abreu. “Não estou nada bem. Muito nervosa porque quero aguentar-me e é difícil porque, de facto, a João era colo. É uma palavra que a descreve muito bem”, começa por lembrar.

"Dá para perceber a emoção das pessoas que trabalharam com ela e que estão da forma que estão, muito abaladas, imagina as pessoas que são da casa. É muito difícil imaginar a vida daqui para a frente. Nós sabemos que ela vai estar sempre presente, mas não ter os beijinhos que ela dava nos lábios, não ter os abraços, aquela voz que nos confortava tantas vezes, isso vai ser muito difícil", acrescenta.

Ainda assim, Joana Figueira tenta ver o lado bom desta tragédia: “Acho que temos que nos sentir muito abençoados por ela ter escolhido deixar-nos entrar na vida dela, foi um privilégio muito grande”.

Sem conseguir conter a emoção e as lágrimas, a atriz questiona ainda: “Eu nunca tinha perdido uma amiga. Como é que lidas com isto? Como é que geres? Já perdi entes queridos, obviamente, mas amiga nunca me tinha acontecido".

Neste momento delicado para todos os que de perto ou de longe tiveram a oportunidade de privar com Maria João Abreu, os seus filhos, Miguel e Ricardo, de quem falava sempre com imensa ternura e admiração, estão também a seguir-lhe as pisadas no que toca ao cuidado com os outros.

"Enquanto o Ricardo e o Miguel existirem eu vou tê-la sempre. Acho que eles é que nos estão a dar força a nós. Ontem à noite mandaram-me uma mensagem super bonita, cada um, e é isto, temos mesmo que nos sentir uns privilegiados por termos feito parte do caminho da João", concluiu Joana Figueira.

De referir que Miguel e Ricardo são fruto do primeiro casamento da atriz, com o também ator José Raposo. Os dois separaram-se em 2008, depois de 23 anos de vida em comum, e quatro anos depois Maria João Abreu oficializou a sua relação com o músico João Soares.

Veja o vídeo desta entrevista emocionante: