Maria João Abreu encontra-se a viver um momento delicado. A atriz, de 57 anos, está hospitalizada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido uma aneurisma cerebral durante as gravações da novela A Serra, no passado dia 30 de abril.

A acompanhar de perto a evolução do estado de saúde de Maria João Abreu está o marido, João Soares, que fez questão de agradecer a onda de carinho na sua primeira declaração pública.

"Não consigo fazer uma declaração com a dimensão que deveria ter para poder agradecer essa onda de amor e oração que Portugal está a fazer. Obrigado é tudo o que me sai. Um obrigado, do fundo do coração“, referiu, em declarações à revista CARAS.

Recorde-se que o casal está junto há 13 anos e trocou alianças em 2012. De referir que Maria João Abreu foi também casada com o conhecido ator José Raposo, de quem se separou em 2008 depois de 23 anos de vida em comum. Desta união nasceram dois filhos: Miguel, de 35 anos, e Ricardo, de 28.