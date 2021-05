Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos. A atriz da SIC sofreu um aneurisma cerebral no passado dia 30 de abril e acabou por não resistir.

Daniel Oliveira esteve no 'Primeiro Jornal', da SIC, onde prestou uma última homenagem à atriz. Visivelmente emocionado, o diretor geral de entretenimento do Grupo Impresa recordou Maria João Abreu.

"Deixa-nos um legado de talento, de energia, de boa energia. Era alguém com quem era muito fácil de trabalhar. Tocou as pessoas que conheceu de forma muito particular", começou por dizer

"É alguém que deixa uma saudade imensa (...) Não será esquecida", rematou.

