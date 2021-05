Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes esteve à conversa com Mariana Cabral no podcast da humorista, RESET.

Numa conversa descontraída e honesta, a cantora falou, entre outras coisas, sobre os distúrbios alimentares pela primeira vez, a sua carreira, o autismo do filho e a separação de Diogo Clemente.

"Estava demasiado centrada em mim, a aceitar tudo o que era trabalhos. Muitas vezes o assunto era sempre eu. Eu era a pessoa da casa que estava, entre aspas, em altas e não me debrucei sobre os assuntos dele [Diogo Clemente] como devia, não lhe dei a atenção que devia ter dado", começou por dizer.

"Vinha do trabalho e não tinha paciência para muitas coisas, não tinhas paciência para as coisas dele... a misturar com um corpo com o qual deixei de me sentir confortável", continuou revelando uma altura da sua vida em que lutava contra distúrbios alimentares. "A forma como eu me via, achei que era a forma como ele me via", disse.

"Eu acho que não lhe dei muito espaço para existir, esta é a realidade da vida. Depois acaba por ser um ciclo vicioso. A pessoa sente-se pouco apreciada, sente que lhe estão sempre a apertar os calos, porque eu depois também sou muito exigente, que é uma coisa que estou a tentar mudar. Eu tinha muito a ideia que a minha maneira era a certa para tudo", revelou ainda sobre o fim do relacionamento.

Confrontada com a pergunta de Mariana sobre se a cantora já estaria em paz com o desfecho da relação, Carolina respondeu: "Eu acho que esse foi o maior falhanço da minha vida. Fiz uma canção a dizer que o amor era para a vida toda, quatro anos depois separei-me (...) eu acho que nunca ficas verdadeiramente em paz quando tens filhos".