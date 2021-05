Reprodução Instagram, DR

Este domingo, 2 de maio, Portugal celebra o Dia da Mãe. Muitos são os rostos famosos que estão a usar as redes sociais para fazerem bonitas homenagens às suas mães.

Carolina Deslandes arrojou e lançou um música dedicada à mãe.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, a artista confessa que demorou dez anos a conseguir escrever sobre a mãe e que também sentiu urgência em fazê-lo porque não se andava a sentir boa filha.

"Demorei 10 anos a escrever sobre a minha mãe. No dia da final do The Voice Kids depois de a ter abraçado em palco, fui pra casa a pensar que não ando a ser boa filha. E que expresso pouco a minha gratidão", começou por confessar.

"Fiz esta canção e decidi gravá-la e lançar hoje. Ela não sabia também. Está aqui. Chama-se “São Rosas” e tem todo o meu coração. I Love you Mom", rematou.

Oiça, no vídeo abaixo, um excerto da música.