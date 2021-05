Facebook

Faz hoje, 7 de maio, uma semana que Maria João Abreu se sentiu mal durante as gravações da novela A Serra, da SIC. A atriz desmaiou e, depois de ser assistida no local, foi levada de urgência para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde já foi submetida a várias intervenções para drenar o sangue do aneurisma cerebral que sofreu.

A acompanhar de perto a evolução do estado de Maria João Abreu estão colegas, amigos e familiares e as mensagens de apoio têm multiplicado nas redes sociais. A família, que pediu privacidade neste momento delicado, tem-se mantido em silêncio, mas esta quinta-feira, dia 6, o seu marido, João Soares, alterou a fotografia de perfil e de capa da sua página de Facebook, para imagens onde aparece ao lado da artista.

De acordo com a revista VIP, o músico e vários amigos reuniram-se também numa praia da Costa da Caparica, onde o casal trocou votos, “para uma corrente de oração e força”.

De referir que, antes de trocar alianças com João Soares, Maria João Abreu foi casada com o conhecido ator José Raposo, de quem se separou em 2008 depois de 23 anos de vida em comum. Desta união nasceram dois filhos: Miguel, de 35 anos, e Ricardo, de 28.

