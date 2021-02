Reprodução Instagram, DR

Pedro Pé-Curto foi um dos participantes da segunda edição do programa da SIC Casados À Primeira Vista e, apesar de não ter encontrado o amor no programa, acabou por se apaixonar por uma concorrente de outra experiência social da estação. Soraia Araújo foi uma das pretendentes de Filipe Camejo em Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, mas também saiu do programa solteira.

Os dois acabaram por se conhecer, apaixonaram-se e assumiram o namoro no início de 2020, depois de algumas semanas de especulação na imprensa nacional. Agora surgiram rumores de que a relação está a passar por um momento de crise, mas, declarações à revista TV Guia, o professor de Educação Física esclareceu: “A nossa relação não terminou. Estamos separados por causa da Covid-19… e as pessoas podem ter estranhado porque deixámos de ter imagens juntos nos nossos Instagram. Deixámos de partilhar coisas comuns para não prejudicar o trabalho da Soraia, que usa o ‘Insta’ dela como ferramenta de trabalho (…) Os diretos acabaram porque a realidade se alterou”.

Instagram

Ainda assim, Pedro Pé-Curto assume que a pandemia tem afetado a relação. “Estamos um pouco mais distantes. A última vez que estivemos juntos foi há uma semana, mas deve-se ao facto de eu viver na margem sul do Tejo e ela na margem norte. Damo-nos bem, está tudo ok. Não estamos naquele momento como estávamos na primeira fase do confinamento. Nessa altura, estivemos sempre juntos e não nos matámos (risos), portanto, as coisas correram bem”, contou, divertido, à mesma publicação, antes de rematar: “Somos muito companheiros e, se alguma vez terminarmos, será de uma forma pacífica”.

O professor de desporto revela ainda que a situação familiar de ambos também tem pesado nesta distância. “Estou a dar apoio ao meu pai, que foi operado às cataratas. A minha mãe deu cabo do menisco e a mãe da Soraia também está bastante doente”, confidenciou.

Recorde-se que em Casados À Primeira Vista, Pedro Pé-Curto se casou com Liliana Oliveira, de quem acabou por se divorciar por ter sido traído ainda durante a experiência social. Recorde abaixo o momento em que a administrativa reconheceu isso publicamente: