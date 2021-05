Reprodução Instagram, DR

Cinco meses depois da morte da filha mais nova, Sara, aos 21 anos, Fernanda Antunes e Tony Carreira apresentaram ao mundo o projeto que idealizaram juntamente com os outros dois filhos: Mickael e David Carreira. Trata-se da Associação Sara Carreira, que este ano apoiará 21 crianças e jovens carenciados com bolsas de estudo que lhes permitirão mostrar o seu talento, seja em que área for.

Numa entrevista exclusiva (vídeo acima) para o Jornal da Noite, da SIC, Fernanda, Tony e os filhos explicaram os objetivos deste projeto e revelaram que contam com o apoio de muitas caras conhecidas. Entre elas, Cristiano Ronaldo, que deixou nos Stories do seu Instagram um apelo para que todos se juntem a esta iniciativa. “Façam parte deste sonho”, é a mensagem deixada pelo internacional português e a sua companheira, Georgina Rodríguez, num pequeno vídeo. Ora veja: