Sofia Arruda, Carolina Deslandes, Bárbara Norton de Matos e Jessica Athayde são apenas algumas das figuras públicas que nos últimos tempos revelaram episódios de assédio sexual, seja em contexto profissional ou na sua vida pessoal.

Mariza Liz juntou-se a estas caras conhecidas e, em entrevista à revista Sábado, partilhou a sua própria experiência que, recorda, aconteceu quando cantava no bar Templários, em Lisboa.

"Ia lá um senhor que não falava com ninguém e ficava a olhar para mim. Um dia, quando tinha acabado de cantar, ele disse-me: ‘Tu gostas de mim, mas ainda não sabes.’ Eu fiquei em choque e não dei seguimento", explica a vocalista dos Amor Electro, antes de contar a parte mais assustadora do sucedido: "Uma noite entro no carro, e batem-me na janela, abro o vidro e gelei – era ele. Comecei a arrancar com o carro. E ele seguiu-me. Eram 2h da manhã, estava sozinha e o que pensei foi parar em frente à esquadra da polícia. Parei o carro e ele passou. Fiquei ali um bocado e ele nunca mais apareceu".

Mariza Liz disse ainda que, quando era mais nova e sentia que estava numa situação que poderia tornar-se perigosa, “fingia falar ao telemóvel”. “Desde cedo sente-se essa insegurança, esse medo. Todas as mulheres o sentem”, rematou.

Recorde-se que o tema do assédio sexual, embora não seja novo, voltou a ser colocado na ordem do dia após uma entrevista de Sofia Arruda a Daniel Oliveira para o Alta Definição. “Eu estava na maquilhagem, e a pessoa chegou, agarrou-me no braço e disse: ‘É a tua última decisão?’, e eu disse sim, e ele respondeu-me: ‘Então tu nunca mais vais trabalhar aqui”, recordou a atriz. Saiba mais AQUI!