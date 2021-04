Tibrina Hobson

Morreu Anne Douglas, a viúva de Kirk Douglas e madrasta de Michael Douglas.

A filantropa faleceu esta quinta-feira, dia 29 de abril, aos 102 anos, em sua casa, em Beverly Hills, tal como adianta a imprensa internacional.

A notícia surge um ano depois da morte de Kirk Douglas, aos 103 anos. Até ao momento ainda não são conhecidas as causas da morte.

Recorde-se que Kirk e Anne casaram-se em 1954. O casal conheceu-se em Paris, enquanto o ator estava a filmar 'Act of Love'.

Da união do casal nasceram Peter e Eric. Kirk é ainda pai de Michael e Joel, fruto do primeiro casamento com Diana Douglas.

