Aos 76 anos,Michael Douglas conheceu o seu neto recém-nascido. Ryder tem um mês de vida e, devido à COVID-19, só agora foi apresentado ao avô que orgulhosamente colocou uma fotografia do neto.

O ator de Wall Street dá colo ao neto enquanto segura no biberão. Ryder é filho do ator Cameron Douglas e da instrutora de yoga Viviane Thibes. Viviane é brasileira e conviverá com as duas línguas em casa - inglês e português - e junta-se a Lua, de dois anos.

Cameron é filho do primeiro casamento do ator com Diandra Morella. Michael Douglas está casado com Catherine Zeta-Jones de quem tem dois filhos com a atriz.