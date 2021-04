Rodrigo Guedes de Carvalho está de luto. O jornalista perdeu, de forma inesperada, um amigo de infância com quem partilhou uma infinidade de memórias.

Desgostoso, não resistiu a homenagear o amigo, que via como um "irmão", nas suas redes sociais.

"Hoje levantei-me muito cedo, como sempre, e longe de imaginar que em poucas horas me morreria um amigo", começou por desabafar.

"Eu ia a guiar e a campainha das mensagens desata num gemido insistente, a pedir-me atenção que eu nunca dou de imediato, tão farto de saber o que querem as mensagens seguidas a gemer; vêm sopradas por mau vento. Nunca imaginei o nome que lá vinha. Um amigo de infância e adolescência é um irmão que a gente transporta para sempre. (...) Os irmãos encheram tanto o copo na infância, que temos para esbanjar memórias que suportam ausência, memórias tão vívidas como ossos que rangem a crescer", continuou.

"Ainda ontem (ontem mesmo, caramba, como é possível) ainda ontem fiz uma longa viagem de carro sozinho, e levei para ouvir os discos que fizeram de mim quem sou, para bem e mal, e que descobrimos juntos. E em quatro ou cinco canções lembrei-me, e num outro momento ri-me porque me vi fazer ao espelho o trejeito com que nos entendíamos quando entrava na sala alguém com "níveis elevados de azeite escorrido". Fiz a careta para o retrovisor a pensar que poucas pessoas, neste mundo que tive e tenho, saberiam que naquele momento estou a dizer "olha aí níveis elevados de azeite escorrido"", acrescentou ainda.

"Não entendo ainda, meu querido Nuno Raposo de Magalhães Ortigão de Oliveira, que tenhas partido assim, porque me levas, sem autorização, este pedaço grande de nós meninos a imaginar o que seria sermos grandes. Acho que em grande parte é isto, ser adulto que não quero ser, tão farto de forrar toda a vida o coração para tentar suportar as perdas. Não é hoje que consigo, nem sei quando ou se. Foste andando, eu hei-de aparecer. Obrigado pelo amor da nossa amizade. Não há outra palavra", rematou.

Reprodução Instagram, Dr