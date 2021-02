Tiago Caramujo

Teresa Dimas esteve esta quinta-feira, 25 de fevereiro, à conversa com Diana Chaves e João Baião, na Casa Feliz, e depois de falar do seu gosto pela costura, que a fez ponderar tirar um curso nessa área, abordou a paixão pelo jornalismo abriu um pouco o seu coração sobre o casamento de 25 anos com o também jornalista da SIC Rodrigo Guedes de Carvalho.

A pivô confessou que os dois não conseguem fugir ao tema do trabalho, mesmo quando estão fora da redação. “Falamos de trabalho em casa, é inevitável. Invariavelmente discutimos, mas é uma discussão boa, o jornalismo é a discussão", começou por explicar. "Temos de discutir porque é no confronto de ideias que fazes o melhor trabalho, que informas melhor e que as pessoas ficam mais esclarecidas", completou.

