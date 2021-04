Facebook

Mariza não esconde que é uma mãe orgulhosa, e apesar de gostar de preservar a privacidade do filho, Martim, de nove anos, não resiste a mostrar fotografias suas nas redes sociais.

Facebook

Este sábado, 24 de abril, a famosa fadista portuguesa partilhou uma fotografia do menino, fruto do casamento entretanto terminado com o empresário António Ferreira e escreveu: “O Martim pediu para vos desejar um bom fim de semana e dizer que está ansioso para que ouçam a música que escreveu para a mamã... Este meu filho".

É que Martim escreveu recentemente um tema dedicado à mãe e o lançamento está agendado para esta segunda-feira, dia 26. Oiça um excerto abaixo:

“Não te sabia escritor, meu filho... Mas também não imaginava esse amor que te tenho visto através do teu coração e dos teus olhos”, escreveu a artista na legenda deste pequeno vídeo.

A caixa de comentários da publicação depressa se encheu de elogios a Martim. “Grande pinta de miúdo!”, “Estamos ansiosos para ouvir a música que dedicaste à mãe. És um menino lindo” ou “Está enorme o Martim. Toda a felicidade do mundo para ele. É um orgulho”, pode ler-se entre muitos outros.