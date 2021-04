Casa Feliz

Afastada da televisão há algum tempo – o último programa que apresentou foi 24 Horas de Vida e no início do ano conduziu o Estamos Em Casa, cujas gravações foram suspensas devido à Covid-19 -, Bárbara Guimarães tem estado focada na sua recuperação e privilegiado o contacto com a natureza.

A apresentadora da SIC, que foi diagnosticada com cancro da mama no verão de 2018, tem-se focado também no seu bem-estar físico e esta quinta-feira, dia 15, aproveitou uma caminhada para homenagear o seu pai, o escultor João Antero Guimarães.

Instagram

“Hoje, Dia Mundial da Arte, celebram-se todos os artistas e aproveito para homenagear o escultor que mais amo, o meu pai, autor deste monumento em Belém que, para além do seu mais profundo significado, inspira-me na caminhada em direção ao futuro”, escreveu Bárbara Guimarães nas redes sociais.