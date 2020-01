1 / 67 JOAO MARIA C 2 / 67 JOAO MARIA C 3 / 67 JOAO MARIA C 4 / 67 JOAO MARIA C 5 / 67 JOAO MARIA C 6 / 67 JOAO MARIA C 7 / 67 JOAO MARIA C 8 / 67 JOAO MARIA C 9 / 67 JOAO MARIA C 10 / 67 JOAO MARIA C 11 / 67 JOAO MARIA C 12 / 67 JOAO MARIA C 13 / 67 JOAO MARIA C 14 / 67 JOAO MARIA C 15 / 67 JOAO MARIA C 16 / 67 JOAO MARIA C 17 / 67 JOAO MARIA C 18 / 67 JOAO MARIA C 19 / 67 JOAO MARIA C 20 / 67 JOAO MARIA C 21 / 67 JOAO MARIA C 22 / 67 JOAO MARIA C 23 / 67 JOAO MARIA C 24 / 67 JOAO MARIA C 25 / 67 JOAO MARIA C 26 / 67 JOAO MARIA C 27 / 67 JOAO MARIA C 28 / 67 JOAO MARIA C 29 / 67 JOAO MARIA C 30 / 67 JOAO MARIA C 31 / 67 JOAO MARIA C 32 / 67 JOAO MARIA C 33 / 67 JOAO MARIA C 34 / 67 JOAO MARIA C 35 / 67 JOAO MARIA C 36 / 67 JOAO MARIA C 37 / 67 JOAO MARIA C 38 / 67 JOAO MARIA C 39 / 67 JOAO MARIA C 40 / 67 JOAO MARIA C 41 / 67 JOAO MARIA C 42 / 67 JOAO MARIA C 43 / 67 JOAO MARIA C 44 / 67 JOAO MARIA C 45 / 67 JOAO MARIA C 46 / 67 JOAO MARIA C 47 / 67 JOAO MARIA C 48 / 67 JOAO MARIA C 49 / 67 JOAO MARIA C 50 / 67 JOAO MARIA C 51 / 67 JOAO MARIA C 52 / 67 JOAO MARIA C 53 / 67 JOAO MARIA C 54 / 67 JOAO MARIA C 55 / 67 JOAO MARIA C 56 / 67 JOAO MARIA C 57 / 67 JOAO MARIA C 58 / 67 JOAO MARIA C 59 / 67 JOAO MARIA C 60 / 67 JOAO MARIA C 61 / 67 JOAO MARIA C 62 / 67 JOAO MARIA C 63 / 67 JOAO MARIA C 64 / 67 JOAO MARIA C 65 / 67 JOAO MARIA C 66 / 67 JOAO MARIA C 67 / 67 JOAO MARIA C

O Museu da Eletricidade, em Lisboa, foi palco esta quinta-feira, 30 de janeiro, da sétima gala dos Prémios E! Red Carpet 2020. Um evento cheio de brilho e glamour, que juntou vários rostos do mundo do entretemineto, incluindo Lee Raftery, Managing Director for EMEA da NBCUniversal International Networks, o ator Ricardo Carriço que conduziu a cerimónia.

Conheça na lista abaixo os premiados da noite na lista abaixo:

E! Revelação - Isabela Valadeiro;

E! Influencer - Ana Rita Clara;

E! Carreira - Eunice Muñoz;

E! Música - Mary N;

E! Icon - Leonor Borges;

E! Red Carpet Homem - Paulo Pires;

E! Red Carpet Mulher - Cristina Ferreira.