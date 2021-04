Reprodução Instagram, DR

Fátima Lopes foi uma das mais recentes convidadas da rubrica da RFM, Wi-Fi, com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

A apresentadora mostrou, sem dúvida, o seu lado divertido e surpreendeu tudo e todos.

No vídeo que o locutor de rádio, Rodrigo Gomes, colocou na sua conta de Instagram, Fátima surge a dançar de forma bem animada e bem disposta ao som do clássico 'What Is Love", de Haddaway.

O vídeo, que está a colecionar cada vez mais reações, mostra uma faceta de Fátima a que não estamos habituados. Até mesmo Rodrigo ficou impressionado: "Eu achava que estava contente por ter convidados de volta ao estúdio, mas a Fátima Lopes é que deu show", escreveu na legenda do vídeo.

"É uma maravilha ver isto! Obrigada", "Isto é lindo", "Adoro", "Sensacional", "Cheia de energia" - são algumas das mensagens nos comentários.

Veja o momento épico no vídeo abaixo.