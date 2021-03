Depois de trocarem mensagens apaixonadas nas redes sociais, Bruna Marquezine e Enzo Celulari entusiasmaram os fãs quando o filho dos atores Cláudia Raia e Edson Celulari partilhou uma imagem de um ramo de girassóis oferecido a Marquezine. Agora foi a mãe do ator que pareceu confirmar o namoro do casal.

Ana Maria Braga mostrou a Cláudia Raia uma foto do filho e da atriz no programa Mais Você. "Estão a começar uma história juntos", começou por dizer. Eu não me meto muito [na vida dos filhos] porque eu acho que, uma tem 18 [anos] e o outro tem 24. Incentivo-os a correrem em direção à felicidade deles”, disse. E acrescentou: “Mas está a andar, está andar bem”.

Reprodução Instagram, DR

Reprodução Instagram, DR