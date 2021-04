Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 13 de abril, foi um dia com particular significado para John Travolta. Se estivesse vivo, o filho mais velho do ator, Jett Preston, completaria mais um aniversário Uma data que o astro de Hollywood fez questão de assinalar nas redes sociais com uma sentida homenagem.

"Parabéns, meu lindo Jetty, Amo-te", escreveu na legenda de um registo fotográfico de ambos.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Jett, diagnosticado com autismo, perdeu a vida aos 16 anos após, ter sofrido uma forte convulsão durante uma viagem da família às Bahamas.

John Travolta é ainda pai de Ella Bleu, de 21 anos, e Benjamin, de dez. Os seus três filhos são fruto de casamento, de mais de 25 anos, com Kelly Preston, que morreu no ano passado, vítima de um cancro na mama.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT