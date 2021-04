Instagram

No passado domingo, 11 de abril, Nuno Markl viveu momentos de grande alegria a nível profissional. O humorista estreou ao lado de Bruno Nogueira o programa Princípio, Meio e Fim, na SIC, e o formato foi um sucesso de audiências.

Por outro lado, Markl também estava a passar pela angústia de ter perdido o cão da sua mãe e de ter de tratar de todos os procedimentos inerentes à sua morte. “Este post levou algum tempo para digerir. No meio da alegria de estrear um programa novo, estive a braços com a tragédia da partida de mais um membro da família - o cão da minha mãe, o Quim. Foi a segunda perda canina que sofremos em menos de um ano: em maio do ano passado, ficámos sem a Uva. A injustiça que é a parca quantidade de vida distribuída pela natureza a estas boas almas, obrigando-nos à recorrente tristeza de as ver partir”, começou por desabafar o locutor de rádio no Instagram.

Instagram

"O Quim nem sempre foi Quim; antes de a minha mãe o adoptar, quem o recolhera antes batizara-o de King. Foi a minha mãe que achou que a devida adaptação a Quim era mais adequada ao pequeno rafeiro branco de ar vivaço. Mal ela sabia que Quim seria, de facto, um rei - tratado como tal, e senhor de uma postura altiva e confiante, inteligente a um ponto em que achámos todos que um dia iria começar a falar, tal a maneira como parecia perceber tudo o que lhe era dito, nuances incluídas.

Rijo como todos os rafeiros, apesar das maleitas dos últimos anos, o Quim só acabou vencido pela idade avançada: os tais injustos 17 anos, que num humano ainda nem maioridade são, mas que nele foram uma terrível e súbita acumulação de sofrimento: cegueira, surdez, dores, demência. A minha mãe perdeu um companheiro incrível, que esteve lá em tantos momentos em que o resto da família não pôde estar.

Vamos todos sentir a falta dele, embora felizes pela vida que viveu e a maneira serena como adormeceu pela última vez. As cinzas do Quim juntam-se às da Uva no maravilhoso terreno da Associação São Francisco de Assis, em Cascais, organização exemplar a cuidar com carinho de todos os animais”, completou Nuno Markl, apelando também aos internautas que visitem esta associação e que adotem.