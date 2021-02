Jamie McCarthy

Foi em março de 2019 que Alex Rodriguez surpreendeu Jennifer Lopez com um pedido de casamento nas Bahamas. O ex-atleta e a artista tencionavam casar em 2020, mas a pandemia provocada pelo novo coronavírus acabou por adiar os planos do casal.

Entretanto, esta terça-feira, 23 de fevereiro, Jennifer Lopez surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao partilhar uma fotografia em que surge vestida de noiva. A artista usava um vaporoso vestido branco, estilo princesa, com uma longa cauda.

A publicação causou entusiasmo entre os internautas, porém nem tudo o que parece é. Segundo a revista Hello, a atriz estava a ser caraterizada para as gravações do seu novo filme Shotgun Wedding. De acordo com a publicação, Jennifer Lopez tem gravado várias cenas na República Dominicana com o colega de elenco, Josh Duhamel.

Reprodução Instagram, DR