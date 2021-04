Samir Hussein

Depois de ter sido tornada pública a notícia da morte do duque de Edimburgo pela Casa Real britânica, são agora conhecidos os primeiros pormenores das cerimónias fúnebres. Segundo informações divulgadas no site do College of Arms, citado pela revista Hello, o marido de Isabel II não irá ter um funeral de Estado, a cerimónia será apenas reservada à família e aos amigos mais próximos.

O corpo do príncipe Filipe irá ainda permanecer no Castelo de Windsor, como era seu desejo, antes da cerimónia fúnebre que irá ter lugar na capela de Saint George.

De acordo com a imprensa britânica, as cerimónias fúnebres terão também várias restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19.

"Todas as bandeiras oficiais, incluindo a Bandeira da União, serão hasteadas a meio mastro a partir de agora até às 08h:00 do dia seguinte ao funeral. As bandeiras podem ser hasteadas durante a noite durante este período, mas devem permanecer a meio mastro", pode ler-se ainda no comunicado divulgado pelo College of Arms.