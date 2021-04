1 / 3 Express 2 / 3 Joseph McKeown 3 / 3 Mirrorpix

Apesar de todas as polémicas que assombraram o casamento da Rainha Isabel II e do duque de Edimburgo, a verdade é que o casal se manteve junto durante 73 anos.

Este ano, os monarcas celebrariam 74 anos de casamento, mas o príncipe Filipe não resistiu a algumas complicações de saúde, acabando por morrer na madrugada desta sexta-feira, dia 9 de abril.

Ainda que as polémicas no casamento, que fizeram manchete nos meios de comunicação por todo o mundo, não tivessem sido alguma vez confirmados, estas mantiveram-se não só no imaginário dos fãs da família real britânica como foram transportadas para a série 'The Crown'.

25 curiosidades sobre o casamento da Rainha Isabel II

Entre 1956 e 1957, o duque de Edimburgo embarcou numa prolongada expedição a bordo do Royal Yacht Britannia - que por 40 anos serviu a família real nas mais variadas recepções oficiais e visitas de estado - e a rainha ficou em Inglaterra onde passou o aniversário de casamento e o Natal sozinha.

Este facto levou a que surgissem inúmeros rumores de problemas no casamento, tais como casos extraconjugais por parte do príncipe Filipe.

Depois de vários meses afastado, o casal reencontrou-se e o palco foi a cidade de Lisboa. Foi a 18 de fevereiro de 1957 que Isabel II e o príncipe Filipe iniciaram uma visita oficial a Portugal. O casal chegou a partir de Setúbal, mas só foram recebidos de forma oficial em Lisboa.

No Terreiro do Paço estava uma multidão que aguardava a chegada dos monarcas ansiosamente. Nas imagens, o casal surge sorridente apesar da suposta crise no casamento.

Após esta visita, os rumores acalmaram e, em 1959, a Rainha ficou grávida do seu terceiro filho, Andrew.