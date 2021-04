Instagram

Débora Monteiro passou grande parte da gravidez confinada e longe da sua família, que vive no Porto. Mas quando a atriz foi mãe de Júlia e Alba, a sua mãe mudou-se para Lisboa e instalou-se em sua casa para a ajudar e também permitir que voltasse a trabalhar rapidamente, tanto na novela Amor Amor, onde dá vida à bombeira Jessica, como na apresentação do Domingão.

Agora que as gravações da história de sucesso da SIC terminaram, chegou também a hora de dizer adeus, o que deixou a família de coração apertado. “Hoje a vovó, ao fim de quase 8 meses, regressou à casa dela”, começou por escrever Débora Monteiro no Instagram. “Vê-la a controlar o choro de lágrimas nos olhos a dizer até já às meninas, partiu-me o coração. Foi o nosso suporte, deixou tudo para nos vir apoiar nesta nova fase e para eu conseguir regressar tão cedo ao trabalho. São as meninas da vovó, que lhes dá todo o amor, carinho e miminhos. E eu a menina da mamã, que não tenho palavras para lhe agradecer o tanto que fez por nós. Obrigada mãe. Obrigada vovó. E até já”, completou.

Recorde-se que as gémeas Júlia e Alba são fruto da relação da atriz e apresentadora da SIC com o empresário do setor da restauração Miguel Mouzinho. Os dois assumiram a relação há cerca de oito anos.