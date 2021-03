Instagram

Passaram oito meses desde que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho deram as boas-vindas às gémeas Júlia e Alba, depois de muitas tentativas e até tratamentos de fertilidade. O casal não poderia estar mais feliz e esta sexta-feira, 19 de março, data em que se assinala do Dia do Pai em Portugal, a atriz fez questão de elogiar o companheiro.

“Miguel Mouzinho, o Super Pai”, começou por escrever Débora Monteiro na legenda de uma fotografia onde o empresário surge com as duas meninas ao colo. “Quando achávamos que uma bebé era muito bom, descobrimos que duas é espetacular!!! Somos uns sortudos por termos uma família tão bonita, mas nós também somos umas sortudas por te termos e por cuidares de nós como ninguém!”, acrescentou.

E para finalizar esta bonita mensagem num dia especial, a atriz e apresentadora da SIC deixou ainda um pequeno recado ao companheiro em jeito de brincadeira: “Quando digo que és um paizão, é porque é mesmo verdade! Amamos-te muito e se quiseres tentar um rapaz elas dizem que não têm ciúmes. Beijinho Júlia, Alba e mamã ❤️”.

Débora Monteiro e Miguel Mouzinho assumiram publicamente a sua relação no início de 2012, depois de terem surgido rumores de romance na imprensa nacional meses antes.