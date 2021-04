Instagram

Blaya fez esta quinta-feira, 1 de abril, uma publicação nas redes sociais a falar sobre o facto de ser adepta da cama partilhada e da filha, Lau, de três anos e meio ainda dormir na sua casa. E foi precisamente essa declaração que deixou no ar a possibilidade de estar grávida de gémeos.

“Quando fiquei grávida da Lau, comecei a comprar uma data de coisas!!! Carrinho, carrão, alcofa, alcofinha, ovo, ovinho, cadeira pra descansar, cadeira pra comer, berço, almofadas, móvel pra dar banho, apoio para banheira... um infinito de coisas! Era o primeiro filho e nem eu própria sabia que tipo de mãe iria ser! Era tudo novo pra mim e fazia me todo o sentido comprar tudo!! E tenho a certeza que para muitas mães, faz sentido!!”, começou por escrever a artista, que confirmou recentemente que está grávida de novo.

“Mas depois, quando a Lau nasceu, comecei a perceber que realmente eu era uma mãe mais ‘que se f*da’, uma mãe carregadeira, que gostava de tomar banho com o bebé, cama partilhada, não comecei com as sopas, introduzi logo os alimentos sólidos... por aí a fora! Mas este tipo de mãe sou eu!! E cada mãe sabe de si e dos seus. Eu bem que tentei que a miúda dormisse no berço! Mas para mim era muito mais fácil meter a mama de fora e PUMBAS! E tenho a certeza que ela também se sentia muito bem em dormir na cama dos pais”, prosseguiu.

“Até hoje ainda dorme comigo! Com a vinda de um novo membro, vamos ver se muda para o quarto dela... pois vamos passar a ser 5 pessoas na cama! Com calma claro! Respeitando o tempo dela”, concluiu Blaya.

E foi precisamente o facto de ter dito que passariam a ser cinco na cama que deixou os seus fãs em alerta quanto à possibilidade de estar à espera não de uma, mas de duas crianças. Ora a artista rapidamente se apressou a esclarecer: “PESSOAL!!!! Eu não vou ter gémeos!!! O meu namorado também tem um filho!!!!”.

Blaya assumiu em abril do ano passado a sua relação com o músico João Barradas. A cantora separou-se do pai da filha, Pedro Russo, em dezembro de 2019.