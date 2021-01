Cerca de dez anos depois de se terem estreado a apresentar juntos a primeira edição do programa de talentos Ídolos, e de também terem conduzido o Factor X, Cláudia Vieira e João Manzarra vão voltar a trabalhar no mesmo projeto.

A notícia foi hoje revelada na Casa Feliz, durante uma animada conversa com João Baião e Diana Chaves. “Estão preparados para o que aí vem?”, começou por questionar Claúdia Vieira antes da grande revelação. “Esta dupla está de volta!”, anunciou em seguida.

E perante o entusiasmo e curiosidade dos apresentadores das manhãs da SIC, João Manzarra esclareceu: “Nós temos um projeto que envolve algum secretismo. Vocês vão questionar, mas não podemos revelar muitas coisas. Há meses que este programa está a ser preparado dentro de um grande secretismo”.

E Cláudia Vieira acabou por explicar que a dupla de sucesso passará a conduzir as tardes de sábado, depois do Alta Definição, sem, no entanto, revelar qual o formato do programa. Mas Manzarra completou: “É um programa inquietante, que vai mexer com o coração do espetador. E vai também mexer com memória, com nostalgia. E o nome do programa é Regresso ao Futuro”.

O programa estreia já no próximo sábado, dia 9.