Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes fala sem medo das fragilidades que tem.

Esta segunda-feira, 29 de janeiro, a atriz abordou o tema na sua conta de Instagram e revelou por que motivo, no seu dia a dia, opta sempre por usar roupa mais larga ou oversized.

"Sobre os domingos em que não visto roupa larga, em que não me posso esconder", começou por escrever.

Atualmente a artista é jurada no programa The Voice Kids e, todos os domingos, está presente numa gala ao vivo onde aposta em looks bem diferentes daqueles com que se costuma apresentar diariamente.

"Em que morro de medo e de vergonha de usar coisas curtas e decotes e enfrento-o", rematou ainda.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a posição da cantora: "Ai adoro Carol!", "O medo que fique lá atrás!", "Tu és luz Carolina", "Linda. A beleza não está na roupa larga ou não que vestes! Está no que transmites" - são algumas das mensagens.