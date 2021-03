NurPhoto

Bruno Moura Pereira, irmão de Ana Moura, morreu no passado sábado, 27 de março, vítima de um acidente de viação.

De acordo com o Notícias do Sorraia, um órgão de comunicação social ribatejano, Bruno Moura Pereira perdeu o controlo da sua mota de alta cilindrada numa curva considerada perigosa em Foros de Valverde, perto de Coruche, a terra natal da fadista. O irmão da artista não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local pelas equipas de socorro.

Com Bruno Moura Pereira seguia também a sua companheira, que terá sofrido ferimentos graves e foi internada no Hospital de Santarém.

As causas do acidente que ocorreu pelas 17h30 ainda não foram tornadas públicas, mas Ana Moura recorreu às redes sociais para agradecer a onda de amor que inundou a sua família neste momento tão difícil. “Muito obrigada por todas as mensagens de força e carinho. Isto é um pesadelo e uma injustiça muito grande e não temos conseguido agradecer convenientemente. Um beijinho meu e dos meus pais”, escreveu a artista nos Stories do Instagram já esta segunda-feira, dia 29. Na mesma rede social, Ana Moura partilhou uma fotografia do seu irmão. Veja abaixo:

