João Paulo Sousa falhou as tardes da SIC no 'Domingão'. O ator esteve na condução do Olhá SIC! na manhã deste domingo, mas não conseguiu assumir a condução do programa da tarde. João Baião endereçou palavras de apoio ao apresentador.

"O João Paulo Sousa comeu tanto de manhã no 'Olhá SIC', comeu muita amêndoa, muito chocolate, que se sentiu ligeiramente mal disposto e, portanto, não vai estar conosco", começou por dizer João Baião no vídeo que pode ver acima.

"Mandamos um grande beijinho e um abraço. Recompõe-te depressa para voltares", acrescentou sobre o ator que não conseguiu estar presente Domingão Especial Páscoa. Até ao momento, João Paulo Sousa não reagiu nas redes sociais.