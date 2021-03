1 / 6 Instagram 2 / 6 Instagram 3 / 6 Instagram 4 / 6 Instagram 5 / 6 Instagram 6 / 6 Instagram

Georgina Rodríguez entrou na vida de Cristiano Ronaldo há quatro anos e, desde então, tudo mudou. Na altura, o internacional português já tinha um filho, Cristiano, de dez anos, e meses depois nasceram os gémeos Eva e Mateo, de três, também concebidos através de uma barriga de aluguer, e era a sua mãe, Dolores Aveiro quem desempenhava o papel de mãe.

Pouco mais de um ano depois de se conheceram numa loja de luxo em Madrid, Espanha, onde ela era funcionária, deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Alana Martina, e a jovem tem desempenhado na perfeição o papel de mãe das quatro crianças, a quem dedica grande parte do seu tempo.

Esta segunda-feira, 22 de março, Georgina Rodríguez mostrou-se orgulhosa pelos últimos trabalhos que tem feito como modelo quando, a bordo do avião privado de CR7, fotografia os filhos do craque a brincar com várias revistas. “Gratidão”, escreveu na legenda destas imagens que conquistaram os internautas.