Georgina Rodríguez parece ter alguns medos em relação a acidentes domésticos. Em entrevista para o jornal italiano La Gazzetta Dello Sport, a modelo de 27 anos revelou ter proibido o namorado, Cristiano Ronaldo, de trocar as lâmpadas da mansão.

“Trocar as lâmpadas da nossa casa é impossível, temos tetos muito altos”, contou Georgina, que tem uma relação com o craque português desde 2016.

“E se fosse o Cristiano Ronaldo trocaria uma lâmpada que está a seis metros do chão? É melhor não. Cuida de ti e dedica-te a ser o melhor no que fazes. Eu tomo conta do resto. Faço tudo funcionar. Gosto de tomar conta da minha casa e da minha família”, afirmou.

Embora Georgina só tenha elogios para dar ao companheiro, a manequim revelou outro pormenor: CR7 não cozinha. “Ele é um super-pai e o melhor marido que eu poderia sonhar, mas ele não cozinha. Depois de treinar a manhã inteira ele merece encontrar um bom prato de comida quente na mesa. Temos um chef e às vezes eu cozinho”, contou.