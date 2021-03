Esta sexta-feira, dia 19 de março, celebra-se o Dia do Pai. Nas redes sociais, Jessica Athayde não quis deixar passar a data em branco e, na sua conta oficial do Instagram, dedicou uma publicação a Diogo Amaral.

A atriz partilhou uma imagem onde surge ao lado do ator e do filho de ambos, Oliver, e na legenda escreveu: "Feliz dia do Pai Diogo Amaral. Que continues sempre de mãos dadas connosco"

Espreite a fotografia em cima.