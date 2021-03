Pela primeira vez, Jessica Athayde marcou presença na antena da SIC. A atriz esteve nas manhãs da estação de Paço de Arcos e levantou um pouco do véu daquilo que será a sua colaboração no projeto com Bruno Nogueira, que estreia brevemente.

"Fiquei surpreendida e muito contente com o convite", começa por dizer a atriz que há muito tempo de trabalhar na área da representação desde que foi mãe. "Foi um bom arranque para mim tendo em conta a fase de reflexão e daquilo que eu queria fazer , a maternidade e querer encontrar-me a nível pessoal e profissional ... é um grande privilégio", descreve assim o convite para participar em Princípio, meio e mim.

"Não me lembrava de estar tão feliz há muito tempo", assinala sobre o projeto que chega na altura certa. "De repente vem assim um projeto numa fase da tua vida que tu sabes o que queres fazer e que te sentes mais inspirada e é bom", revelando que se trata, tal como o nome do programa, de um novo princípio.

"É diferente de qualquer coisa que já foi feita em televisão", assegurou a atriz.