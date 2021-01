Reprodução Instagram, DR

Blaya mantém uma posição bem honesta e real nas redes sociais. A artista gosta de falar sobre a sua realidade sem filtros.

Prova disso foi a publicação que fez esta segunda-feira, 11 de janeiro. A cantora aproveitou a sua conta de Instagram para fazer uma revelação e um importante apelo.

"Vou ser muito sincera! Eu comecei a votar há bem pouco tempo", começou por revelar.

"Era toda do saf**a, e do pensamento que o meu voto não iria contribuir nada para a mudança, e tenho a certeza que muita gente que está aqui no meu instagram também pensa da mesma maneira. Mas se eu pensar assim, o meu amigo pensar assim , o primo do meu amigo pensar assim e etc... a bolha vai enchendo e acaba por rebentar! E o que é que nós fizemos? Nada! Ficámos em casa sem votar,a dizer que o nosso voto não ia prestar pra nada!... mas não é assim! Esta é a nossa oportunidade de tentar mudar para melhor", continuou.

"Pra quê ser activista em certas ocasiões, ir a manifestações, e depois não votar? Não sejas preguiçoso! Foi preciso praticamente 30 anos para eu começar a votar e tomar consciência que a mudança começa POR MIM! Não cometas o mesmo erro que eu. VOTA!", alertou por fim.

