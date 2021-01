Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira é uma mãe completamente babada. E não esconde! Nas redes sociais são várias as vezes que mostra alguns pormenores do seu dia a dia enquanto mãe de Maria e Caetana.

Esta terça-feira voltou a fazê-lo na sua conta de Instagram. Nos stories a apresentadora da SIC revelou que, apesar de ter muitos brinquedos, Caetana, de um ano, tem claramente favoritos: os cães.

"Com tantos brinquedos e tanto espaço, só está bem em cima dos cães e com o comando na mão", escreveu no vídeo que pode ver abaixo.

Recorde que Caetana é fruto da relação amorosa que Cláudia Vieira mantém com João Alves.

