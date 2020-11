Tiago Caramujo

Simone de Oliveira viu-se obrigada a recusar trabalho devido a um problema no joelho esquerdo que a obriga a deslocar-se com a ajuda de uma bengala. “Entendi que era capaz de me aguentar com a minha bengala e fazer o papel, mas decidi, muitos antes de começar a filmar, que não”, disse à revista TV 7 Dias, referindo-se à nova novela Bate Coração, da SIC, cujo elenco deveria integrar. “Já tenho [uma prótese] no direito, falta no esquerdo e isso só vai ser para o ano que vem. Agora ando de bengala”, rematou a artista, de 82 anos.

O papel inicialmente entregue a Simone de Oliveira foi, entretanto, atribuído a Margarida Carpinteiro.

Contudo, e apesar das limitações físicas que a impedem de aceitar trabalhos mais exigentes, a cantora e atriz não se mostra triste, porque o mais importante “é ter saúde, viver a vida” e “ter netos, filhos e amigos presentes também com saúde”.