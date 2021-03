Reprodução Instagram, DR

Ana Marta Ferreira esteve à conversa com Daniel Oliveira no último episódio do Alta Definição. Numa conversa honesta sobre as melhores e as piores fases da sua vida, a atriz não escondeu aquilo por que pior passou.

Marta falou sobre a fase "mais sombria" que viveu. Aquela em que se afastou das novelas e do teatro e em que viveu "muito a noite".

"Nem tenho fotos dessa altura. Estavam num computador que se estragou e não as quero ver. Foi uma fase muito sombria. Muito escura na minha vida", revelou.

"Não me arrependo de ter passado por isso porque não me teria tornado a mulher que sou hoje em dia. Fiz muitos disparates, mesmo com a minha família. Arrependo-me de não ter pensado mais nos meus nessa altura. 'Não quero saber o que os outros pensam, o que os outros veem'. Era assim. E isso passou para a minha família. Achava que não me acontecia nada", acrescentou ainda.

Assista ao testemunho no vídeo abaixo.

Durante a conversa a atriz também acabou por confessar que, aos 18 anos, descobriu que estava grávida e optou por interromper a gravidez. Algo que, até hoje, manteve em segredo da grande maioria das pessoas. Saiba mais aqui.