Ellephant Comunicação

Ana Marta Ferreira está novamente apaixonada. Cerca de um ano e meio depois da separação de André Chaves, a atriz assume ter um novo amor e garante que "as coisas estão em correr super bem".

"Eu sou uma jovem mulher, só tenho é que aproveitar a vida e tenho que estar bem", confidenciou em conversa com o Fama Show, durante o lançamento do primeiro tablet para crianças totalmente produzido em Portugal (saber mais aqui), na FNAC do Centro Comercial Alegro Alfragide, na passada quinta-feira, 7 de novembro.

>> Ana Marta Ferreira muda radicalmente de visual <<

Sem querer revelar a identidade do novo namorado, Ana Marta Ferreira assegurou estar a viver uma fase feliz. "Eu não me adianto sobre este assuntos porque acho que não seja uma coisa que seja muito relevante. Mas posso vos disser que estou feliz e isso é o que interessa", salientou.

Recorde-se que a atriz é mãe de um menino, Vasco, de três anos, fruto da sua anterior relação. E, com o Natal aproximar-se, Ana Marta contou-nos como tem vivido esta quadra com filho.

>> Ana Marta Ferreira sobre o filho: "Nós somos muito parecidos e ele imita-me imenso" <<

"Todos anos vão ser sempre especiais. No primeiro, ele ainda era muito pequenino e não sabia bem. No ano passado, já foi muito giro. O meu avô apareceu vestido de Pai Natal. Ele ficou todo admirado, mas percebeu que era o meu avô. Mas, ele não ficou nada triste [...] Este ano, logo se vê o que vamos fazer, mas não sei se ele cai outra vez na mentira do Pai Natal", contou.

Já no que diz respeito aos presentes, para já ainda não há pedidos. "Ainda não começou a pedir nada [...] Como ele vê muito mais Netflix porque tem as séries que ele gosta, acaba por não ver tanta publicidade como nos canais infantis. Portanto, ainda não começou a pedir, mas vamos ver. Não sei do que é que ele se vai lembrar", rematou.