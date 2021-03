Instagram

Após o Futebol Clube do Porto ter eliminado a Juventus da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo tem sido alvo de duras críticas nas redes sociais.

Katia Aveiro saiu em defesa do irmão esta quarta-feira, dia 10 de março, e, na sua conta oficial do Instagram, respondeu directamente a um dos comentários.

"Está vingado o Basileia contra os ladrões de Itália e esta vingado o que o porco do Ronaldo fez no dragão. Que raça, que orgulho, isto é Porto", afirmou um internauta.

"Vamos lá dar um pouco de protagonismo a um ignorante e nitidamente perturbado... o Futebol Clube do Porto não tem culpa destes miseráveis que em nada representam o clube (que eu respeito e onde tenho grandes amigos e eles sabem disso). Mas porco és tu, limpa a boca para falares de quem nem nesta e em mais 1000 vidas chegarás aos pés", começou por dizer Katia.

"Que pena... estes comentários (desrespeitando acima de tudo um símbolo do nosso país). Mas olha, eu apesar de tudo torço pelo Porto na Champion, não merece certos adeptos e, por isso, com ou sem dentes sou humilde e portuguesa. E tu, que nunca vi na vida, aguardo ansiosa um dia te encontrar frente a frente. Eu, a minha minha mãe, e os meus irmãos e ver se tens os... no lugar e falar na nossa cara", rematou .