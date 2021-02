Instagram

No final de janeiro, Katia Aveiro partilhou com os seus seguidores no Instagram que uma das suas primas está a lutar contra um cancro e demonstrou todo o seu apoio. Agora, a cantora e empresária do ramo da restauração voltou a recorrer à mesma rede social para assinalar uma data especial e dedicou-lhe uma mensagem de força e incentivo para combater a doença.

"Meu amor, sabes o que significas, ambas sabemos tanto uma da outra. Sei o que já passaste na p***** da vida, e a guerreira que és, não me canso jamais de dizer isso... Mas celebrar mais um ano é bênção", começou por escrever Katia Aveiro.

"Conta no teu jardim as flores, nunca as folhas caídas. Vive cada minuto da tua vida como se fosses viver eternamente. E cada hora que passar não contes pelos ponteiros do relógio e sim pelo pulsar do teu coração. E através de toda a tua existência conta a tua idade pelos amigos que conquistas e nunca pelos anos que viveste, pela família que te ama e pelos que te carregam no coração”, prosseguiu a irmã de Cristiano Ronaldo.

"No ano que vem a gente brinda, tenho a certeza disso. Depois de passar a tempestade do mundo e a tua tempestade a gente agradece ter conseguido, eu sei que vais vencer... E tu prima, agradece teres conseguido, agradecer faz parte... Amo-te muito e estarei aqui sempre. Longe ou perto mas sempre no teu coração. Feliz aniversário", concluiu Katia, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado da sua prima Márcia Santos.