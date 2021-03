Tiago Caramujo

Patrícia Mamona é a campeã europeia do triplo salto. A atleta conquistou o ouro este domingo, dia 7 de março, em Torun, na Polónia, com um salto de 14,53 metros.

Para além de brilhar nas pistas, a atleta portuguesa já teve uma rubrica no programa Fama Show, da SIC. Recorde, no vídeo em baixo, uma das entrevistas de Patrícia a Telma Monteiro.

Dois anos antes da rubrica, em 2016, Mamona esteve também à conversa com Daniel Oliveira no 'Alta Definição'. Na altura, com 27 anos, Patrícia falou sobre a carreira, a família e a infância. Recorde esta entrevista, aqui.