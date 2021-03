Hell’s Kitchen é a grande estreia da SIC marcada para dia 14 de março. O formato em grande escala será conduzido por Ljubomir Stanisic onde 16 concorrentes lutam por um sonho. O chef carismático e Daniel Oliveira deram uma conferência de imprensa, esta sexta-feira, dia 5.

"O Ljubomir prova e supera todas as melhores expectativas que nós tínhamos sobre o seu desempenho num formato que é muito forte porque consegue mostrar várias facetas da sua personalidade, além da cultura de exigência, consegue aportar o humanismo, o humor essencial, fazendo-o de forma natural", começou por dizer o diretor-Geral de Entretenimento e Diretor de programas da SIC.

Através de Ljubomir, o anfitrião do programa, foram mostrados pela primeira vez todos os cantos de um estúdio gigante de 2.900 metros quadrados, sendo 1.000 só a cozinha. Do restaurante à sala negra (onde se vão viver momentos de grande tensão), nada ficou por partilhar no vídeo que pode ver acima.

Sobre as versão mundiais do programa, Daniel Oliveira revela que o formato português está ao mesmo nível, mas destaca-se pelo lado verdadeiro e divertido do chef português e jugoslavo. "Ele não está formatado. Está a viver a experiência e isso traz verdade à televisão onde diz tudo o que pensa e os concorrentes valorizam-no", adianta o apresentador do Alta Definição.

O cuidado do programa na era Covid-19

O formato, nunca feito em Portugal, valoriza ainda, segundo o diretor-Geral de Entretenimento, o amor de quem trabalha na restauração numa altura em que atravessam uma grave crise económica perante o contexto da pandemia. Um exemplo? Daniel Oliveira conta que um concorrente não fez os ovos como desejava e acaba por colocá-los no lixo e recorda intervenção do chef. "Sabe quantas pessoas estão a passar fome nesta altura e qual é a importância do não desperdício da comida na fase em que vivemos?", antecipa Daniel Oliveira apelidando a situação de um "momento muito marcante".

"Vai captar a atenção das pessoas, isso é inegável", assegura Daniel Oliveira sobre Hell's Kitchen. Estreia a 14 de março na SIC.