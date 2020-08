É mais uma grande aposta da SIC. Ljubomic Stanisic foi hoje anunciado como o novo rosto da estação de Paço de Arcos num comunicado. O famoso e irreverente chef vai integrar vários projetos no canal e já reagiu à mudança nas redes sociais.

»» A vingança num prato: Ljubomic Stanisic trocou as voltas a um banqueiro famoso

"Todos sabemos que não há casas perfeitas, não há casas melhores - só melhores para nós em certas alturas da vida. Orgulho-me de ter passado pela RTP com o primeiro Masterchef Portugal, de ter feito o primeiro programa do 24Kitchen em Portugal, o meu Papa Quilómetros, e guardarei sempre a TVI num lugar especial da minha memória. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela liberdade, pela confiança!", começa por dizer.

"Mas quem me conhece sabe que adoro desafios. E decidi aceitar o grande desafio da SIC. Vêm aí novas ideias e projectos que me entusiasmam muito!", sublinhou o chef que, no mesmo dia, abre a sua primeira loja.

Leia AQUI, o comunicado da SIC.