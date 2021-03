DR

Morreu Maria José Valério. A intérprete da 'Marcha do Sporting' estava internada no hospital, com covid-19, desde o passado dia 20 de fevereiro.

A cantora, de 87 anos, residia na Casa do Artista e foi afetada por um surto. Até ao momento ainda não foram avançadas mais informações sobre a sua morte.

Recorde-se que Maria José Valério nasceu a 03 de maio de 1933 e, ao longo da sua vida, protagonizou êxitos como 'Olha o Polícia Sinaleiro' e 'As Carvoeiras'.