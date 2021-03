Pela primeira vez, Micaela 'apresentou' o seu namorado publicamente. A cantora marcou presenças nas tardes da TVI, na última segunda-feira, dia 1, e revelou que a diferença de idades não os separa.

Foi em 2014, quando regressou de Inglaterra, que Micaela, de 42 anos, apaixonou-se por José, 19 anos mais velho, o seu agente. "Foi sem querer. Eu já o conhecia como agente, e ele no início foi mesmo só meu agente. Eu estava em Inglaterra e ele estava aqui a tentar recuperar algumas coisas que estavam em cacos", contou.

As longas horas de digressão contribuíram para que ambos se aproximassem e se apaixonassem. "Sempre tive tendência para homens mais velhos e sempre neguei. Eu não queria a relação porque não era correto. Tinha medo. Trabalhei com o pai do meu filho e correu mal", assume a artista.

"Quando existe amor, a idade não pesa. Eu não sinto que este homem tem a idade que tem. Aliás, ele mete muitos de 18 [anos] no chinelo…A mim não me importa o que as pessoas pensam. O que me importa é isto. É o toque. É o que eu sinto. É o que nós temos. Além de ser um homem espetacular, com um coração enorme, é meu parceiro, companheiro, que me diz as coisas na hora certa, que conversa comigo. Tem um humor fabuloso, adoramos viajar. Temos sintonia", sublinhou a cantora que desvaloriza a diferença de idades notando que isso não se faz sentir no relacionamento de sete anos.

"Inicialmente, para as filhas do Zé foi muito difícil porque ele vinha de uma relação de muitos anos. Eu não queria estragar nada. Temos de as respeitar, acima de tudo. São mulheres fantásticas", completou.