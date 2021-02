Foi no Dia dos Namorados que Lionel Richie posou ao lado de Lisa Parigi. Até aqui nada de novo visto que o artista de 71 anos namora com a empresária desde 2014. Contudo, só agora é que os fãs se aperceberam da diferença de idades de ambos, fazendo com que nome de Lisa se tornasse viral no Twitter.

Em causa está a diferença de 40 anos de idade. Lisa, com 31 anos, namora com o artista desde 2014 e o site The Blast avança que Lionel, consciente de que as suas idades poderiam ser um assunto escrutinado, só começou partilhar publicamente imagens de ambos, enquanto casal, recentemente.

A empresária suíça é nove anos mais nova que a filha mais velha do músico, a socialite e estilista Nicole Richie, como muitos fãs apontaram, mas isso não terá sido um problema para a família do cantor, tendo em conta as fotos de ambos em ambiente de festa e cumplicidade.

No Twitter houve quem celebrasse o amor de ambos, outros usaram memes e piadas sobre a diferença de idades.