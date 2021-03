Getty Images

Decorreu na madruga desta segunda-feira, 1 de março, a 78.ª entrega dos Golden Globe Awards, os prémios de cinema e televisão atribuídos pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. A apresentação da cerimónia virtual contou com a apresentação de Tina Fey e Amy Poehler e contou com a participação de alguns dos premiados do ano passado.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a atribuição do galardão de melhor ator dramático a título póstumo a Chadwick Boseman, que morreu no passado mês de agosto, aos 43 anos, após uma luta de mais de quatro contra um cancro. O artista foi premiado pelo seu papel no filme Ma Rainey: A Mãe do Blues, de George C. Wolfe.

A Netflix conta com 42 nomeações e venceu a maioria dos prémios de televisão. Só a série The Crown – que recria a vida da família real britânica - estava indicada em seis categorias e arrecadou quatro estatuetas douradas, incluindo a de Melhor Série Dramática. Os atores Josh O'Connor (no papel de príncipe Carlos), Emma Corrin (no papel de princesa Diana de Gales) e Gillian Anderson (no papel de Margaret Thatcher), também viram o seu trabalho distinguido.

Também a série Gambito de Dama recebeu o troféu de Melhor Minissérie a sua protagonista, Anya Taylor-Joy, o de Melhor Atriz.

Nomadland – Sobreviver na América foi nomeado Melhor Filme de Drama e a realizadora Chloé Zhao, nascida na China, tornou-se na primeira mulher de origem asiática a ganhar um Golden Globe Award.

LISTA COMPLETA DE VENCEDORES

Cinema

Melhor Realizador

Chloé Zao, Nomadland – Sobreviver na América

Melhor Filme de Drama

Nomadland

Melhor Ator de Drama

Chadwick Boseman,“Ma Rainey’s Black Bottom

Melhor Atriz de Drama

Andra Day, The United States vs Billy Holiday

Melhor Comédia ou Musical

Borat Subsequent Moviefilm

Melhor Ator de Comédia ou Musical

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

Melhor Atriz de Comédia ou Musical

Rosamund Pike, I Care a Lot

Melhor Ator Secundário

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Melhor Atriz Secundária

Jodie Foster, The Mauritanian

Melhor Argumento

Os 7 de Chicago

Melhor Filme de Animação

Soul

Melhor Filme Estrangeiro

Minari

Melhor Banda Sonora

Soul

Televisão

Melhor Série de Drama

The Crown

Melhor Ator de Drama

Josh O’Connor, The Crown

Melhor Atriz de Drama

Emma Corrin, The Crown

Melhor Minissérie

Gambito de Dama

Melhor Atriz de Minissérie

Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama

Melhor Ator de Minissérie

Mark Ruffalo,“I Know This Much Is True

Melhor Série de Comédia ou Musical

Schitt’s Creek

Melhor Atriz de Comédia ou Musical

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Melhor Ator de Comédia ou Musical

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Melhor Ator Secundário

John Boyega, Small Axe

Melhor Atriz Secundária

Gillian Anderson, The Crown