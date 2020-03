Axelle/Bauer-Griffin

Orlando Bloom falou recentemente ao The Sunday Times sobre a sua vida sexual e fez revelações surpreendentes.

O ator, de 43 anos, contou que antes de conhecer a atual companheira, Katy Perry, estava em celibato há seis meses.

Bloom revelou que "não estava feliz" em 2016 e que foram as palavras de uma amiga que o ajudaram a encaminhar a sua vida. "Se queres ser sério numa relação, faz celibato durante uns meses e depois pensa nisso", recordou.

A verdade é que depois da sugestão, o ator esteve em celibato durante seis meses até conhecer a cantora. "Inicialmente ia só fazer três meses mas depois estava a gostar da maneira como estava a lidar com as mulheres e com o meu lado feminino", explicou.

Orlando e Katy conheceram-se na cerimónia dos Golden Globe Awards, em 2016. O casal está junto desde então e aguarda a chegada do primeiro filho.