Sara Silva foi uma das participantes da primeira edição de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' e vive atualmente uma situação difícil. Aos sete meses de gravidez, a assistente de ação médica foi abandonada pelo companheiro, pai do bebé, que tem agora uma nova namorada.

"Estou sozinha e sem acompanhamento do pai da minha filha. Ele seguiu a vida dele com outra pessoa", disse Sara Silva à Nova Gente. A ex-candidata do programa da SIC conta com o apoio da família e amigos, tendo três filhas de uma relação anterior: Beatriz, de 21 anos, Bianca, de 15, e Bruna, de 12.

"Ele vai registar a bebé, irá até querer lidar com a filha, mas a nossa relação fica por aqui", sublinha sobre o ex-companheiro. Sara Silva esteve infetada com Covid-19, mas já recuperou.

No seu Facebook , Sara Silva mostrou que tem recebido vários produtos de uma página de apoio que a vão ajudar nesta quarta gravidez. Sara Silva está grávida de uma menina, Maria Madalena, que deverá nascer em maio.